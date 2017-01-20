ФБР ведет тайное расследование, пытаясь найти связь команды Трампа с Россией

Москва, 20 января. Спецслужбы США ведут расследование, чтобы выявить возможную связь между командой избранного президента США Дональда Трампа с Россией.

Как передают источники New York Times, ФБР при содействии АНБ и ЦРУ, а также отдела расследования финансовых преступлений Минфина США запустило расследование, которое касается возможных связей команды Трампа с Россией. Спецслужбы изучают контакты экс-руководителя предвыборного штаба Трампа и бывшего советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта и бывших советников Трампа Картера Пейджа и Роджера Стоуна с российскими чиновниками. Подчеркивается, что пока это расследование не привело ни к каким результатам.

В команде Трампа отметили, что слышат об этом впервые.

«Мы не имеем абсолютно никакого понятия о каком-либо расследовании или даже основании для такого расследования», — подчеркнул пресс-секретарь избранного президента Хоуп Хикс.

Ранее стало известно, что Трамп намерен подписать ряд указов в день инаугурации.