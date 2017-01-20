Петербуржец исчез на подводной охоте в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 января. Петербуржец исчез на подводной охоте на озеро Долгое в Ленобласти. Иномарку Huindai Santa Fe пропавшего мужчины нашли на берегу, но в салоне никого не было.

Как стало известно ФАН, об исчезновении рыбака в полицию сообщила его супруга накануне вечером около 19.40. По ее словам, муж уехал на подводную охоту на озеро Долгое днем 19 января, с тех пор он не отвечает на звонки. «Знакомый мужа по имени Егор пытался найти его, но обнаружил только запертый на берегу автомобиль», — рассказала перепуганная женщина.

Сейчас по данному факту идет проверка. Местонахождение петербуржца устанавливают полицейские.