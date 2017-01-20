FAN-TV Лента новостей
Петербуржец исчез на подводной охоте в Ленобласти
Происшествия

Петербуржец исчез на подводной охоте в Ленобласти

Сегодня 9:49
43

Петербуржец исчез на подводной охоте в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 января. Петербуржец исчез на подводной охоте на озеро Долгое в Ленобласти. Иномарку Huindai Santa Fe пропавшего мужчины нашли на берегу, но в салоне никого не было.

Как стало известно ФАН, об исчезновении рыбака в полицию сообщила его супруга накануне вечером около 19.40. По ее словам, муж уехал на подводную охоту на озеро Долгое днем 19 января, с тех пор он не отвечает на звонки. «Знакомый мужа по имени Егор пытался найти его, но обнаружил только запертый на берегу автомобиль», — рассказала перепуганная женщина.

Сейчас по данному факту идет проверка. Местонахождение петербуржца устанавливают полицейские. 

 

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: в Алеппо боевики казнили солдат САА, Катар не едет в Астану

Сегодня 9:48
45

Сирия новости 20 января 7.00: ВКС РФ прикрывают САА в Хомсе, саперы САА приступили к разминированию Хазмары в Восточной Гуте

Сегодня 7:01
535

Сирия новости 19 января 22.30: в Дамаске достигнуто новое соглашение, сирийская армия наступает на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Вчера 22:30
970

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Вчера 22:00
248

Как сражается Дейр-эз-Зор: перед лицом смерти оборонять базу и город вышли все

Вчера 21:49
1945
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Петербуржец исчез на подводной охоте в Ленобласти

9:49

Сирия сегодня: в Алеппо боевики казнили солдат САА, Катар не едет в Астану

9:48

Катастрофа и ужас: Чубайс рассказал о происходящем в Давосе

9:46

Полиция задержала извращенца, домогавшегося до студентки в Петербурге

9:46

Ученые выяснили, как на Земле зародилась любовь

9:41

Тренер получившего травму во время сальто ученика оказался выпускником Аллы Духовой

9:39

Шойгу торжественно вручил штандарт командующему ЮВО

9:37

Под Краснодаром в огне погибла женщина с 3-летним сыном

9:35

Массовое ДТП под Махачкалой: столкнулись почти 40 машин

9:31

Труп украинца с раной на затылке нашли в колодце под Петербургом

9:31

Полиция задержала подозреваемых в жестоких убийствах в Выборге

9:30

Членов ОПГ, отбирающих у людей квартиры, задержали в Петербурге

9:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия сегодня: в Алеппо боевики казнили солдат САА, Катар не едет в Астану
Читать
Закрыть