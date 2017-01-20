Полиция задержала извращенца, домогавшегося до студентки в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Полиция задержала мужчину за сексуальные домогательства к студентке в парадной на улице Льва Толстого в Санкт-Петербурге.

Как рассказали ФАН в УМВД РФ по Петроградскому району города, злоумышленник напал на девушку 1995 года рождения 15 января. Он повалил ее на пол в парадной дома по улице Льва Толстого. Мужчина совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера.

По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался безработный житель Петербурга 1976 года рождения.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Полиция устанавливает все детали случившегося.

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