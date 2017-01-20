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Политика

Абэ объяснил, почему торопится с визитом в Россию

20 Января 2017 09:58
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Абэ объяснил, почему торопится с визитом в Россию

Токио, 20 января. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить Россию в самом скором времени, чтобы придать стимул решению вопроса о мирном договоре. Об этом он сообщил на открытии 193-й сессии парламента Японии.

«Улучшение отношений с Россией необходимо для обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии. Однако вот уже 70 лет после окончания войны существует ненормальная ситуация, которая заключается в том, что между нашими странами не подписан мирный договор», — сказал Абэ.

Он напомнил, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию в конце прошлого года была достигнута договоренность о решении проблемы и начале переговоров о свободном посещении островов их бывшими жителями, а также совместной экономической деятельности на Курилах.

«Для придания дальнейшего стимула в скором времени в этом году я намерен посетить Россию», — заявил японский премьер.

Напомним, в начале января Абэ заявлял, что переговоры России и Японии о принадлежности Курильских островов остались на том же уровне, где были раньше, передает НСН.

Катерина Михайлиди

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