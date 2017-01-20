Сирия сегодня: в Алеппо боевики казнили солдат САА, Катар не едет в Астану

Сирия, 20 января. В Алеппо нашли 23 труппа солдат сирийской армии. Катар не пригласили в Астану. Пентагон ликвидировал одного из лидеров «Аль-Каиды». Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Дамаск рассказал о трупах в Алеппо

Как сообщает постоянное представительство Сирии при ООН, боевики так называемой группировки «Фронт Леванта» казнили солдат Сирийской арабской армии (САА) в городе Алеппо. Письмо от временного поверенного в делах миссии Сирии Мунзера Мунзера об этом было отправлено генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности ООН Антониу Гутерришу.

В письме говорится, что после освобождения восточных районов Алеппо правительственные силы обнаружили 23 трупа в школе «Мухадасса» в районе Суккари. Школа служила террористам штаб-квартирой. Стоит обратить внимание, что «Фронт Леванта» (другое название — «Рассвет ислама») некоторые государства причисляют к так называемой сирийской «умеренной оппозиции».

Сообщается, что 20 тел было опознано — все солдаты служили в правительственной армии. Кроме того, было обнаружено еще 37 тел, проводится опознание. У большинства трупов перерезано горло, изуродовано лицо, выявлены признаки истязаний.

Астана без Катара

Как сообщают государственные средства массовой информации Катара, представители власти страны не поедут на переговоры в Астану для участия в переговорном процессе мирного урегулирования кризиса. Причина — отсутствие приглашения на переговоры.

В свою очередь Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил информацию о получении от Российской Федерации приглашения на встречу по Сирии в Астане. Однако, как отметили в Госдепе, решение будет принимать будущая администрация президента США Дональда Трампа, который 20 января вступает в должность.

Напомним, в понедельник, 23 января, в Казахстане состоятся переговоры представителей «умеренной оппозиции» и официального Дамаска.

Удар по «Аль-Каиде»

Как передает военное ведомство Соединенных Штатов, американским военным удалось ликвидировать одного из главарей террористической сети «Аль-Каида» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) на территории Сирии. Террорист был уничтожен в результате авианалета ВВС США в провинции Идлиб.

По информации американских СМИ, уроженец Туница Мохаммад Хабиб Буссадун ат-Туниси участвовал в подготовке терактов. Его цели находились в странах Запада.

Как ранее писала «Газета.Ru», Пентагон уничтожил очередного лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове. По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Питера Кука, Абд аль-Гани аль-Расас был уничтожен в Йемене в результате авиаудара.