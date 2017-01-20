Катастрофа и ужас: Чубайс рассказал о происходящем в Давосе

Давос, 20 января. На экономическом форуме в Давосе царит ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом он заявил в интервью в эфире радио Business FM.

«Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз. Степень ужаса в 2017 году равна степени ужаса в 2009 году, когда разворачивался мировой финансовый кризис», — заявил Чубайс.

Глава «Роснано» отметил, что на открытии форума генсек коммунистической партии Китая Си Цзиньпин произнес оду рыночной экономике. А новый лидер США Дональд Трамп заявил, что он будет повышать импортные пошлины. Если автоконцерны захотят построить в Мексике, пошлина будет огромной.

«Мир перевернулся», — констатировал Чубайс.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 17 по 20 января.