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Катастрофа и ужас: Чубайс рассказал о происходящем в Давосе
Экономика

Катастрофа и ужас: Чубайс рассказал о происходящем в Давосе

Сегодня 9:46
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Катастрофа и ужас: Чубайс рассказал о происходящем в Давосе

Давос, 20 января. На экономическом форуме в Давосе царит ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом он заявил в интервью в эфире радио Business FM.

«Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз. Степень ужаса в 2017 году равна степени ужаса в 2009 году, когда разворачивался мировой финансовый кризис», — заявил Чубайс.

Глава «Роснано» отметил, что на открытии форума генсек коммунистической партии Китая Си Цзиньпин произнес оду рыночной экономике. А новый лидер США Дональд Трамп заявил, что он будет повышать импортные пошлины. Если автоконцерны захотят построить в Мексике, пошлина будет огромной.

«Мир перевернулся», — констатировал Чубайс.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 17 по 20 января.

комментарии
Таисия Григорьева
#анатолий чубайс
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Петербуржец исчез на подводной охоте в Ленобласти
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