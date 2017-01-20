Тренер получившего травму во время сальто ученика оказался выпускником Аллы Духовой

Санкт-Петербург, 20 января. Тренер детского дома творчества «Современник» Антон Л. учился танцам у Аллы Духовой в школе-студии Тодес. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сейчас сам Антон учит юных танцоров, причем его «Студия современного танца «Твист» хорошо известна во всем мире. 16-летний Михаил С., который получил тяжелую травму головы во время выполнения сальто, неоднократно со всем коллективом побеждал на международном и федеральным уровне.

Удалось установить причины получения травмы. Занятия проходили в спортивном зале школы Калининского района, который арендует «Современник». Тренер вызвал на тренировку всех своих лучших учеников, которые сейчас готовятся к чемпионату России. Мальчик этот элемент выполнял уже неоднократно и на соревнованиях, и в этот день на тренировке. Тренер пояснил в полиции, что каждый раз Михаилу предлагал страховку, но подросток отказался. При выполнении сальто на половине элемента что-то пошло не так – танцор будто передумал его делать и упал на голову.

Тренер сразу вызвал скорую помощь, на которой Михаила увезли в больницу имени Раухфуса. При этом мальчик не терял сознания, у него предварительно подозревали небольшое сотрясение мозга. В больнице выяснилось, что у подростка поврежден свод черепа. Сегодня состоится консилиум врачей, на котором примут решение – нужна ли Михаилу операция.

По факту получения травмы полиция проводит проверку. Также сегодня будет осмотрен зал и дана оценка оценку его пригодности для занятий акробатикой и спортивными танцами.