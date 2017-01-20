Ученые выяснили, как на Земле зародилась любовь

Москва, 20 января. Ученые выяснили, как на Земле появилось чувство любви.

Специалисты решили провести исследование, которое бы позволило им выяснить, как и когда на Земле появилось чувство любви. Для этого они некоторое время наблюдали за приматами и дельфинами.

Эксперимент позволил им предположить, что любовь появилась на нашей планете в тот момент, когда самцы приматов стали защищать самок с детенышами от угроз, которые исходили от других самцов. Ученые пояснили, что влюбленность была основана на инстинктах. Аналогичный сценарий наблюдался и в отношениях дельфинов.

Эксперты заметили, что сближение между партнерами и зарождение любви происходило по инициативе самца. Специалисты заметили, что эту теорию подтверждают результаты при изучении мозга: в период влюбленности и действия родительского инстинкта задействован один участок мозга.

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