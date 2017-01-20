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Полиция задержала подозреваемых в жестоких убийствах в Выборге

20 Января 2017 09:30
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Полиция задержала подозреваемых в жестоких убийствах в Выборге

Санкт-Петербург, 20 января. Полиция задержала в Ленинградской области подозреваемых в убийстве двух человек.

Как рассказали УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 января. Двое мужчин возле одного из домов по улице Кривоносова в Выборге обездвижили с помощью электрошокера мужчину 1977 года рождения. Они положили его в салон иномарки и вывезли за пределы города. Злоумышленники утопили жертву в водоеме в поселке Маслово. Автомобиль они бросили возле остановке общественного транспорта.

Затем мужчины направились на такси к дому своей жертвы. Они убили разнорабочего 1976 года рождения. Тело сбросили в колодец. Похитив из дома сейф, скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что пьяный гость убил жительницу Выборга гантелей и ножом.

Алия Шарафутдинова

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