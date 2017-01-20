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Под Краснодаром в огне погибла женщина с 3-летним сыном
Происшествия

Под Краснодаром в огне погибла женщина с 3-летним сыном

Сегодня 9:35
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Под Краснодаром в огне погибла женщина с 3-летним сыном

Станица Крыловская (Краснодарский край), 20 января. Под Краснодаром в сильном пожаре погибли 45-летняя женщина и ее малолетний сын. Сожитель пытался спасти обоих, но из-за сильного пламени не смог попасть к очагу. Следователи выясняют причины возгорания.

Накануне вечером в станице Крыловской при тушении полыхающего частного дома пожарные обнаружили тела 45-летней женщины и ее 3-летнего сына. Уже установлено, что в доме, помимо погибших, проживал мужчина — сожитель домовладелицы. По его словам, он проснулся и увидел горящий диван, сразу же разбудил сожительницу и выбежал за водой. Только вот войти обратно, увы, он не смог из-за сильного пламени.

«Мужчина стал звать на помощь соседей и разбивать в доме окна. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. По предварительной информации оба сожителя употребляли спиртное, а возможной причиной возникновения пожара является нарушение техники эксплуатации печи, из-за чего женщина и ребенок отравились угарным газом», — сообщили ФАН в СУ СК по региону.

Проводится доследственная проверка, по окончании которой, возможно, будет возбуждено уголовное дело.

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Алексей Громов
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Тренер получившего травму во время сальто ученика оказался выпускником Аллы Духовой
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