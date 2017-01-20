Шойгу торжественно вручил штандарт командующему ЮВО

20 Января 2017 09:37 47

Ростов-на-Дону, 20 января. Министр обороны России Сергей Шойгу в Ростовской области посетил легендарную 150-ую мотострелковую дивизию, а также торжественно вручил штандарт новому командующему ЮВО генералу-полковнику Александру Дворникову.

150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова 2-ой степени мотострелковая дивизия сейчас базируется в районе Кадамовского полигона. К выполнению боевой учебы соединение приступило в декабре 2016 года.

Затем министр обороны Российской Федерации прибыл в Ростов-на-Дону, где в присутствии личного состава министр зачитал приказ о назначении генерал-полковника Александра Дворникова командующим войсками Южного военного округа. Шойгу особо отметил заслуги Дворникова в период его командования российской группировкой войск в Сирии.

«На этом сложном участке работы он зарекомендовал себя грамотным военачальником, с широким оперативным мышлением, умеющим добиваться эффективного выполнения поставленных задач», — заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны вручил генерал-полковнику штандарт командующего.