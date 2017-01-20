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Труп украинца с раной на затылке нашли в колодце под Петербургом
Происшествия

Труп украинца с раной на затылке нашли в колодце под Петербургом

Сегодня 9:31
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Труп украинца с раной на затылке нашли в колодце под Петербургом

Санкт-Петербург, 20 января. Труп уроженца Украины обнаружили в колодце в поселке Токсово под Петербургом. Обстоятельства смерти мужчины выясняют сотрудники полиции.

Как стало известно ФАН, об обнаружении тела в колодце в правоохранительные органы сообщили накануне вечером. При проверке было установлено, что труп находится в колодце на территории одного из частных участков на Широкой улице.

«На вид погибшему около 40 лет. Худощавый, рост около 170 см. Волосы короткие, черные. На затылке имелись повреждения кожного покрова», — уточнил источник ФАН. Был одет в черный свитер на молнии, черные спортивные штаны, серые кроссовки с желтой подошвой.

По предварительным данным, погибший является уроженцем Днепропетровска, зарегистрированным в городе Никополь. На территории России он постоянно проживал в Выборге, ранее не имел судимостей.

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Ярослава Замысловатова
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