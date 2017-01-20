Стало известно, какие указы Трамп подпишет в день инаугурации

Вашингтон, 20 января. Избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать ряд указов в день инаугурации.

Американские СМИ сообщили о том, что новый президент не намерен терять ни минуты: сразу после инаугурации Трамп подпишет ряд указов. Источники отмечают, что это произойдет в этот же день.

Каких именно вопросов будут касаться эти документы, на данный момент остается загадкой. По некоторым данным, один из них запустит строительство стены на границе с Мексикой и активизирует меры по ограничению миграции в США.

Ранее Трамп на концерте признался в любви, пообещав США рабочие места и великую армию.