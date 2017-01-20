Членов ОПГ, отбирающих у людей квартиры, задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Организованную преступную группу мошенников в отношении объектов недвижимости задержали в Петербурге.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, по предварительным данным, в состав ОПГ входили минимум пять человек. Они изобличены в мошенничестве с квартирами петербуржцев на проспекте Ветеранов, улице Лени Голикова, Шлиссельбургском проспекте и по другим адресам. Стоимость самой дорогой жилплощади оценивается минимум в 4,3 млн рублей.

Позже правоохранители задержали лидера ОПГ. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела, которые позже соединили в одно производство.