Трое угонщиков в Петербурге пытались похитить BMW, подцепив его тросом

Санкт-Петербург, 20 января. В Петербурге автоугонщики похитили BMW 520, прицепив его тросом к своей машине. Однако далеко уйти преступникам не удалось, благодаря очевидцам преступления их оперативно задержали.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах Северной столицы, накануне ночью трое мужчин, 1986, 1988 и 1991 годов рождения, на улице Школьной к ВАЗ-2110 прицепили тросом автомобиль BMW 520 и скрылись.

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать автоугонщиков, благодаря сообщению очевидцев. Возбуждено уголовное дело, двое из подозреваемых задержаны.