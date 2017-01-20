Шойгу принимает участие в сборе командования ВС России в Москве

20 Января 2017 09:19 41

Москва, 20 января. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Москве участвует в оперативно-мобилизационном сборе начальствующего состава ВС России. В сборе участвуют главнокомандующие и командующие видов и родов войск, военных округов и армий, Северного флота, начальники центральных органов военного управления страны — всего более 200 человек.

Руководство армии РФ обсудит вопросы тенденций развития военно-политической обстановки в мире, обеспечение военной безопасности страны, особенностей организации и проведения боевой подготовки в Вооруженных силах, пишет Российская газета. Генералов и адмиралов во время плановой учебы обучат новшествам в методике управления группировкой войск на стратегическом направлении.