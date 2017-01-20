Трое в масках ограбили жительницу Пушкина

Пушкин, 20 января. Трое неизвестных в масках ограбили жительницу Пушкина.

Как рассказали в ОМВД России по Пушкинскому району, инцидент произошел накануне вечером. Трое неизвестных в масках ворвались в квартиру к женщине, живущей в одном из домов по Красносельскому шоссе. Угрожая ножом, они похитили у нее 70 тысяч рублей. Налетчики забрали ювелирные украшения и скрылись.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Идет розыск преступников.

Ранее сообщалось, что вооруженные мужчины ограбили москвичку и скрылись на ее автомобиле. Неизвестные преступники, напавшие на жительницу Москвы, угрожая оружием заставили ее снять деньги с собственной банковской карточки.