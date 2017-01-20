Девятиклассник разбил голову во время танца в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. В полиции северной столицы выясняют обстоятельства инцидента, в ходе которого девятиклассник одной из школ получил черепно-мозговую травму.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 16-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили накануне вечером в городскую больницу №19.

По предварительным данным, тяжелую травму ученик девятого класса получил во время выступления детского спортивного центра, где пострадавший занимался. Уточняется, что подросток упал, выполняя сальто.

