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Девятиклассник разбил голову во время танца в Петербурге
Происшествия

Девятиклассник разбил голову во время танца в Петербурге

Сегодня 9:05
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Девятиклассник разбил голову во время танца в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. В полиции северной столицы выясняют обстоятельства инцидента, в ходе которого девятиклассник одной из школ получил черепно-мозговую травму.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 16-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили накануне вечером в городскую больницу №19. 

По предварительным данным, тяжелую травму ученик девятого класса получил во время выступления детского спортивного центра, где пострадавший занимался. Уточняется, что подросток упал, выполняя сальто.
 

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Алексей Громов
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