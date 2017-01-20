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Происшествия

Аноним угрожал взорвать детский сад в Петербурге: 150 детей были эвакуированы

20 Января 2017 09:14
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Аноним угрожал взорвать детский сад в Петербурге: 150 детей были эвакуированы

Санкт-Петербург, 20 января. 150 детей были эвакуированы из детского сада в Петербурге из-за звонка о заминировании, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Неизвестный мужчина позвонил с мобильного телефона и сообщил о заминировании детского сада. После этого он отключил телефон. 150 дошколят и 35 сотрудников были экстренно эвакуированы из здания.

После этого был проведен осмотр помещений детского сада и прилегающей к нему территории. Угроза оказалась ложной. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге в тяжелом состоянии в больницу попала школьница, отравившаяся таблетками для похудания.

Катерина Тимошенская

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