Аноним угрожал взорвать детский сад в Петербурге: 150 детей были эвакуированы

20 Января 2017 09:14 44

Санкт-Петербург, 20 января. 150 детей были эвакуированы из детского сада в Петербурге из-за звонка о заминировании, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Неизвестный мужчина позвонил с мобильного телефона и сообщил о заминировании детского сада. После этого он отключил телефон. 150 дошколят и 35 сотрудников были экстренно эвакуированы из здания.

После этого был проведен осмотр помещений детского сада и прилегающей к нему территории. Угроза оказалась ложной. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге в тяжелом состоянии в больницу попала школьница, отравившаяся таблетками для похудания.