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Наркоторговца из Узбекистана задержали в Петербурге
Происшествия

Наркоторговца из Узбекистана задержали в Петербурге

Сегодня 9:07
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Наркоторговца из Узбекистана задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Наркоторговца из Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске, поймали в Петербурге.

Как стало известно ФАН, преступника задержали минувшей ночью у дома №5 в Волхонском переулке. 48-летний гражданин Узбекистана не имеет регистрации в Петербурге и Ленобласти, обвиняется в незаконном обороте наркотиков, уточнили в полиции. 

Инициатором розыска злоумышленника является УВДТ МВД Узбекистана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный был доставлен в дежурную часть 16 отдела полиции по Василеостровскому району Петербурга. «Инициатору розыска сообщено», — добавил источник в правоохранительных органах.

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Ярослава Замысловатова
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