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Шойгу наградил лучших российских журналистов офицерскими кортиками
Политика

Шойгу наградил лучших российских журналистов офицерскими кортиками

Сегодня 9:00
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Шойгу наградил лучших российских журналистов офицерскими кортиками

Москва, 20 января. Журналисты российских СМИ, активно освещавшие деятельность армии РФ в 2016 году были награждены главой Минобороны офицерскими кортиками и наручными часами.

Министр обороны страны Сергей Шойгу поблагодарил представителей СМИ за честную и добросовестную работу. Он отметил, что российские журналисты объективно рассказывают обществу о самых главных и актуальных событиях. «Спасибо вам за честность, объективность и принципиальность», — подчеркнул он.

Среди награжденных — старший корреспондент Редакции военной информации ИТАР-ТАСС Екатерина Елисеева, руководитель Дирекции информационного вещания телеканала RT Елизавета Бродская, корреспонденты телеканалов «Звезда» и «Россия 1» Максим Гриценко и Александр Коцюба, глава отдела планирования и продюсирования Дирекции информационных программ «Первого канала» Сергей Семенов.

Ранее сообщалось, что Шойгу наградил спортсменов ЦСКА, завоевавших медали на Играх в Рио. 

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Алия Шарафутдинова
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