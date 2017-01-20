Шойгу наградил лучших российских журналистов офицерскими кортиками

Москва, 20 января. Журналисты российских СМИ, активно освещавшие деятельность армии РФ в 2016 году были награждены главой Минобороны офицерскими кортиками и наручными часами.

Министр обороны страны Сергей Шойгу поблагодарил представителей СМИ за честную и добросовестную работу. Он отметил, что российские журналисты объективно рассказывают обществу о самых главных и актуальных событиях. «Спасибо вам за честность, объективность и принципиальность», — подчеркнул он.

Среди награжденных — старший корреспондент Редакции военной информации ИТАР-ТАСС Екатерина Елисеева, руководитель Дирекции информационного вещания телеканала RT Елизавета Бродская, корреспонденты телеканалов «Звезда» и «Россия 1» Максим Гриценко и Александр Коцюба, глава отдела планирования и продюсирования Дирекции информационных программ «Первого канала» Сергей Семенов.

Ранее сообщалось, что Шойгу наградил спортсменов ЦСКА, завоевавших медали на Играх в Рио.