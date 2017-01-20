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Школьница в Петербурге отравилась таблетками, пытаясь похудеть
Происшествия

Школьница в Петербурге отравилась таблетками, пытаясь похудеть

Сегодня 8:57
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Школьница в Петербурге отравилась таблетками, пытаясь похудеть

Санкт-Петербург, 20 января. В Петербурге в тяжелом состоянии в больницу попала школьница, отравившаяся таблетками для похудания. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах Северной столицы, в 00.55 пятницы из больницы №2 в полицию поступила телефонограмма о том, что несколько часов назад к ним поступила школьница с острым пероральным отравлением таблетками. Девушку, 2002 года рождения, госпитализировали с остановки общественного транспорта в тяжелом состоянии.

Медики выяснили, что школьница, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, принимала препарат в течение двух недель для похудания. При этом отметим, что таблетки, которая назвала школьница, по своим свойствам не предназначаются для похудания. 

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Олеся Волкова
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