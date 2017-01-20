Стало известно, сколько россияне потратили в новогодние праздники

20 Января 2017 08:53 48

Москва, 20 января. Социологи выяснили, сколько денег потратили жители России на празднование встречи Нового года, насколько выросли траты по сравнению с 2015 годом, и остались ли довольны соотечественники прошедшими каникулами.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свежее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, в среднем россияне на прошедшие праздники потратили почти на 20% больше, нежели год назад.

В среднем кошельки каждого гражданина России похудели на 14 тысяч с копейками. По мнению ВЦИОМ, по пять тысяч рублей было потрачено на новогодний стол и на подарки, а четыре тысячи — на различные развлечения.

При этом, несмотря на то, что каникулы у россиян прошли менее активно, удовлетворенных отдыхом стало больше: количество довольных праздников увеличилось с 72% год назад до 78% сейчас.

