Доллар резко дешевеет перед инагурацией Трампа

Лондон, 20 января. Доллар открыл торги резким снижением к мировым валютам. Снижение «американца» происходит на фоне выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Кроме того, участники рынка ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как свидетельствуют данные торгов, на 08.23 индекс «американца» падал на 0,16%, до 101,01 пункта. Евро к доллару подрос до 1,0680 доллара за евро, на предыдущем закрытии этот показатель был равен 1,0664. Курс доллара к иене опускался до 114,76 иены за доллар со 114,86 иены на прошлых торгах.

Напомним, глава ФРС США, выступая в Стэнфордском университете накануне заявила, что считает целесообразным постепенную корректировку политики регулятора, а 18 января Йеллен сообщила, что сроки повышения ставок ФРС зависят от развития событий в экономике США в ближайшее время. При этом она отметила, что, по ее мнению, есть смысл постепенно ужесточать монетарную политику.

Сегодня также состоится инаугурация Трампа. По мнению экспертов, участники рынка опасаются, что политика избранного президента США окажется не столь дружественной к бизнесу, как ожидалось ранее.

