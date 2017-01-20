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Четверо боевиков ИГИЛ ликвидированы беспилотником в Афганистане
Политика

Четверо боевиков ИГИЛ ликвидированы беспилотником в Афганистане

Сегодня 8:50
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Четверо боевиков ИГИЛ ликвидированы беспилотником в Афганистане

Кабул, 20 января. По меньше мере четверо боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» были уничтожены в Афганистане.

Как пишет агентство Hama Press, в результате авиаудара, нанесенного беспилотником по позициям экстремистов в провинции Нангархар были убиты четверо экстремистов. Двое из них являются гражданами Пакистана, двое – из Таджикистана. Мужчины воевали на стороне ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что главаря ИГИЛ уничтожили на востоке Афганистана. В ходе операции, проведенной силами безопасности Афганистана в районе Ачин был уничтожен один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» в стране.

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Алия Шарафутдинова
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