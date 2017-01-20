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Ученые выяснили, почему женщины стареют раньше времени
Общество

Ученые выяснили, почему женщины стареют раньше времени

Сегодня 8:45
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Ученые выяснили, почему женщины стареют раньше времени

Вашингтон, 20 января. Ученые из США выявили основные причины преждевременного старения прекрасного пола. В ходе масштабного исследования удалось установить, что основная причина — пассивный образ жизни.

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего наблюдали за женщинами в возрасте от 65 до 95 лет. За физической активностью дам следил установленный на их бедрах акселометр. 

После сбора данных специалисты провели замеры теломеров. Уменьшение числа теломеров (хромосом) является признаком старения организма.

Согласно полученным данным, приверженцы активного образа жизни в биологическом смысле выглядели в среднем на восемь лет моложе своих ленивых сверстниц. 

Таким образом, по совету ученых, прекрасному полу, чтобы сохранить молодость, необходимо заниматься спортом минимум полчаса в день.

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Алексей Громов
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