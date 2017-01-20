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Журналисты CNN представили убийство Трампа в эфире телеканала
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Журналисты CNN представили убийство Трампа в эфире телеканала

Сегодня 8:37
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Журналисты CNN представили убийство Трампа в эфире телеканала

Вашингтон, 20 января. Журналисты телеканала CNN решили подготовить своего зрителя к наихудшему варианту, смоделировав в телеэфире последствия возможного убийства Дональда Трампа во время сегодняшней инаугурации.

Все делается не ради какого-то злого умысла, а для того, чтобы зритель понимал, к кому может перейти власть в случае самого худшего развития событий днем 20 января 2017 года в Вашингтоне, — таков был лейтмотив показанного сюжета.

Дело в том, что во время передачи власти от одного президента к другому, действует ряд нюансов: ровно в полдень Барак Обама перестанет быть главой государства, но при этом не сформирована и утверждена новая администрация.

То есть, в случае возможного убийства Дональда Трампа, нового вице-президента, спикеров палаты представителей и сената, обязанности главы государства должны перейти к госсекретарю, который пока что не утвержден. 

Таким образом, исполнять обязанности президента может Том Шеннон — заместитель главы Госдепа, к слову — из команды Обамы. Напомним, что Дональд Трамп вступит в должность 45-го президента США в пятницу 20 января в 20:00 по московскому времени.

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Алексей Громов
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