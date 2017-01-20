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Ученые определили, почему спортзал неэффективен при похудании
Общество

Ученые определили, почему спортзал неэффективен при похудании

Сегодня 8:34
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Ученые определили, почему спортзал неэффективен при похудании

Вашингтон, 20 января. Американские ученые в ходе исследований пришли к выводу, что занятия в спортзале не несут столько полезной нагрузки для организма, как принято думать. 

Как сообщает Daily Mail, новое исследование Национального института здоровья показало, что подопытные мыши, имевшие один серьезный всплеск физнагрузки в течение дня, становились ленивее во все оставшееся время. Их физическая активность снижалась, и они уже с трудом переносили увеличение нагрузок.

Команда во главе с Тимоти О'Нилом, исследующая проблемы ожирения, начала исследование, чтобы понять, почему походы в спортзал для многих жителей США не являются эффективными в деле борьбы с лишним весом.

«Несмотря на важное значение для общего состояния здоровья, физические упражнения в целом не достигают цели потери веса: эффект составляет менее трех процентов от массы тела, даже при тренировках более года», — пишут ученые.

После проведения экспериментов на мышах, ученые пришли к выводу, что редкие физические нагрузки в тренажерном зале не только увеличивают аппетит, но и приводят к уменьшению общей энергии, что не способствует похуданию.

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Олеся Волкова
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