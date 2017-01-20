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Ученые объяснили шизофрению мутацией гена памяти
Общество

Ученые объяснили шизофрению мутацией гена памяти

Сегодня 8:28
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Ученые объяснили шизофрению мутацией гена памяти

Москва, 20 января. Ученые выявили мутацию гена, которая отвечает за воспоминания при развитии шизофрении.

Научная работа исследователей Университета Кардиффа опубликована в издании Molecular Psychiatry.

Ученые установили, что ген памяти может мутировать. В ходе эксперимента специалисты выяснили, что бредовые идеи и ложные воспоминания в период развития шизофрении появляются при генетических вариантах исхода ликвидации ассоциативных воспоминаний.

Это означает, что беспочвенные идеи и ложные убеждения, присущие шизофреникам,  могут напрямую зависеть от генетических разновидностей генов, ответственных за память.

Ранее сообщалось, что российские ученые работают над созданием инновационной электронной памяти. 

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Алия Шарафутдинова
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