Ученые объяснили шизофрению мутацией гена памяти

Москва, 20 января. Ученые выявили мутацию гена, которая отвечает за воспоминания при развитии шизофрении.

Научная работа исследователей Университета Кардиффа опубликована в издании Molecular Psychiatry.

Ученые установили, что ген памяти может мутировать. В ходе эксперимента специалисты выяснили, что бредовые идеи и ложные воспоминания в период развития шизофрении появляются при генетических вариантах исхода ликвидации ассоциативных воспоминаний.

Это означает, что беспочвенные идеи и ложные убеждения, присущие шизофреникам, могут напрямую зависеть от генетических разновидностей генов, ответственных за память.

Ранее сообщалось, что российские ученые работают над созданием инновационной электронной памяти.