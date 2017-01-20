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Политика

Абэ хочет приехать в Россию «в кратчайшие сроки»

20 Января 2017 08:22
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Абэ хочет приехать в Россию «в кратчайшие сроки»

Токио, 20 января. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию в кратчайшие сроки для продвижения вопроса мирного договора, сообщил министр, выступая с программной речью в парламенте по случаю начала пленарной сессии.

Абэ отметил, что собирает «воспользоваться удобным случаем» и посетить РФ «в кратчайшие сроки».

При этом он сообщил и о цели своей поездки. По словам министра, главным вопросом станет обсуждение «территориальной проблемы». При этом он пообещал «продвигаться шаг за шагом к подписанию мирного договора».

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Ранее Абэ выразил мнение, что плюсом в деле подписания мирного договора между РФ и Японией стала бы совместная экономическая деятельность на южных Курильских островах. 

Олеся Волкова

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