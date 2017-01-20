Ученые рассказали, когда произойдет всемирный потоп

Дублин, 20 января. Американские и ирландские ученые в ближайшее время ожидают катастрофическое повышение воды в Мировом окне.

Исследователи рассказали, что потепление океана неизбежно приведет к потопу. Своими наблюдениями они поделились в журнале Science.

Они отметили, что температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый период, около 116-129 тысяч лет назад, почти совпадала с современной.

По оценкам специалистов, всемирный потоп произойдет через несколько столетий. Эксперты заявили, что дальнейшее повышение температуры океана может привести к катастрофе.

Ранее сообщалось, что ученые посчитали, сколько дней займет полный зомби-апокалипсис.