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Самую редкую в мире бабочку возьмут под охрану в Хабаровском крае
Россия

Самую редкую в мире бабочку возьмут под охрану в Хабаровском крае

Сегодня 8:18
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Самую редкую в мире бабочку возьмут под охрану в Хабаровском крае

Хабаровск, 20 января. На острове Большой Уссурийский в 2017 году будет создана особо охраняемая природная территория для защиты самой редкой в мире бабочки — голубянки дивины Асахи. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Приамурье» сообщает РИА Новости.

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) будет создана на российской части острова, другая его часть принадлежит Китаю. Сообщается, что голубянку можно встретить только на острове Большой Уссурийский. Места ее обитания связаны с уникальными островными лугами, на которых встречаются представители 470 различных видов бабочек, включая редкие, нетипичные и даже еще не описанные в науки виды.

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Алексей Громов
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