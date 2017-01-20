Число жертв наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне увеличилось до трех

Мельбурн, 20 января. Число жертв автотарана в центре Мельбурна увеличилось до трех человек. Об этом сообщают австралийские СМИ.

Напомним, что ранее речь шла об одном погибшем. Кроме того, ранения в результате страшного дорожно-транспортного происшествия получили не менее 20 человек, среди которых, по некоторым данным, есть маленький ребенок.

Водитель — виновник аварии в настоящее время арестован и дает показания. По данным из полиции, следователи не связывают случившееся с терроризмом. Расследование в Мельбурне продолжается.