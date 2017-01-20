Шойгу представил офицерам ЮВО нового командующего округом

20 Января 2017 08:03 38

Москва, 20 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил высшему офицерскому составу Южного военного округа нового командующего — генерал-полковника Александра Дворникова.

На церемонии представления Шойгу подчеркнул, что Дворников хорошо известен в ВС РФ. «Это боевой генерал, опытный руководитель, высококлассный специалист военного дела», — заявил Шойгу.



При этом глава Минобороны РФ отметил заслуги генерал-полковника в организации успешных действий группировки ВКС РФ в Сирии. Дворников ранее получил звезду Героя России за работу в САР.

В свою очередь указом Шойгу теперь уже экс-командующий войсками ЮВО Александр Галкин займет пост помощника министра обороны.