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Песков прокомментировал антироссийскую риторику соратников Трампа

20 Января 2017 07:52
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Песков прокомментировал антироссийскую риторику соратников Трампа

Москва, 20 января. Антироссийскую риторику кандидатов в администрацию Трампа можно понять. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы репортеров телеканала «Би-би-си».

«Человек — дитя своего окружения, а окружение в США в настоящее время очень враждебно по отношению к России, так что мы понимаем такие заявления», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании наладить отношения с Россией, кандидаты на ключевые посты в команде республиканца делают совершенно другие заявления.

К примеру, потенциальный Госсекретарь Тиллерсон считают Россию «главной угрозой», а кандидат на пост министра обороны Мэттис заявил, что разработает некую «стратегию противостояния России».

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