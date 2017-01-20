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Минфин США временно возглавит Адам Шубин
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Минфин США временно возглавит Адам Шубин

Сегодня 7:49
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Минфин США временно возглавит Адам Шубин

Вашингтон, 20 января. Министерство финансов США временно возглавит куратор финансовой разведки Адам Шубин. Об этом говорится в заявлении финансового ведомства.

Назначение Шубина исполняющим обязанности министра финансов в Минфине США объяснили необходимостью обеспечить «гладкое сохранение руководства» над ведомством. Функции главы министерства Шубин будет выполнять до утверждения кандидатуры нового министра финансов в администрации избранного президента США Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что на должность главы Минфина выдвинут Стивен Мнучин. Его кандидатуру накануне рассмотрел финансовый комитета Сената США.

Напомним, до нового назначения Адам Шубин занимал пост заместителя министра финансов и занимался курированием финансовой разведки.

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Алексей Громов
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