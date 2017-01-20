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СК РФ: сотрудник сахалинского правозащитного центра полгода насиловал ребенка
Происшествия

СК РФ: сотрудник сахалинского правозащитного центра полгода насиловал ребенка

Сегодня 7:49
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СК РФ: сотрудник сахалинского правозащитного центра полгода насиловал ребенка

Южно-Сахалинск, 20 января. Сотрудник сахалинского правозащитного центра полгода приглашал девятилетнего мальчика в помещение организации, где показывал ему порнофильмы и совершал в отношении него действия сексуального характера, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Накануне к следователям обратилась местная жительница, которая сообщила, что в помещении общественной организации «Сахалинский правозащитный центр» изнасиловали ее сына.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний сотрудник организации. Причем выяснилось, что ранее он уже был судим за такое же преступление. Сейчас решается вопрос об его аресте.

«По версии следствия, подозреваемый в период с июля 2016 года по январь 2017 в помещении правозащитного центра совершал в отношении малолетнего иные действия сексуального характера, демонстрировал порнофильмы, давал деньги в незначительных суммах», — говорится в сообщении СК РФ.

Сейчас следователи собирают доказательную базу по уголовному делу. Расследование продолжается.

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Олеся Волкова
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Песков прокомментировал антироссийскую риторику соратников Трампа
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