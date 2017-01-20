Филадельфия, 20 января. Основной причиной появления доказательств существования НЛО в западной прессе стала холодная война и связанная с ней атмосфера секретности и недоверия. Такую идею выдвинул историк Грег Эгхигиян из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Как сообщает журнал Public Understanding of Science, Эгхигиян сообщил, что проводимое им исследование не ставило перед собой цель доказать, что «все уфологи — шарлатаны». Историк собирался выяснить, почему уфологи и ученые «не смогли найти общий язык и почему они не доверяют друг другу».

В рамках исследования Эгхигиян провел изучение изменения облика НЛО и представления о них с 1947 года. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что авиатор Кеннет Арнольд заметил девять металлических летающих тарелок.

Проанализировав все материалы в СМИ, касающиеся этой темы, историк сделал вывод, что НЛО можно назвать продуктом холодной войны. А точнее атмосферы секретности и недоверия, которая она порождала и которая в конечном счете породила спор между уфологами и учеными. Как поясняет Эгхигиян, первые массовые сообщения о появлении НЛО совпадают с периодом, когда власти США побуждали обывателей сообщать им обо всех необычных феноменах и объектах на небе, опасаясь советских шпионов.

Также ученый отмечает, что число упоминаний в СМИ внеземных объектов стало резко снижаться, как только пропала необходимость в сборе данных о необычных объектах.