Автотаран в Мельбурне: один человек погиб, 20 ранены

Мельбурн, 20 января. Один человек погиб и как минимум 20 получили травмы разной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Мельбурне.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла в самом центре города: неизвестный мужчина на автомобиле то ли специально, то ли, потеряв управление, протаранил толпу прохожих.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб. Кроме того, сообщается о множестве пострадавших, получивших травмы разной степени тяжести, все они были доставлены в больницы.

Злоумышленник был арестован, при этом при задержании он оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции. О точных причинах произошедшего станет известно позже.

