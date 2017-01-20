Разведка США ищет связи соратников Трампа с Россией

20 Января 2017 07:30 36

Нью-Йорк, 20 января. Спецслужбы США ищут следы контактов связанных с Трампом лиц и властей России в перехваченных переговорах и финансовых операциях. Об этом со ссылкой на источник в разведсообществе Соединенных Штатов сообщает сайт газеты New York Times.

В расследовании фигурируют бывший начальник избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, бывший советник Картер Пейдж и один из сторонников политика Роджер Стоун. В публикации уточняется, что пока остается неясным, имеют ли перехваченные спецслужбами переговоры какое-либо отношение к предвыборной компании Дональда Трампа или к кибератакам на компьютеры Демократической партии.

Источник издания в разведсообществе США отметил, что делится информацией из опасений. Поскольку после вступления в должность президента у Дональда Трампа появятся полномочия прекратить расследование или направить его в другое русло.