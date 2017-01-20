Песков: наличие серьезной оппозиции пошло бы на пользу России

20 Января 2017 07:31 40

Москва, 20 января. Наличие серьезной оппозиции, которая была бы в состоянии соперничать с нынешней властью, безусловно, пошло бы на пользу России. Об этом в эфире «Би-би-си» заявил пресс-секретарь президента РФ.

«Думаю, что стране пошло бы на пользу, если бы у нас была оппозиция с серьезным подходом, которые могли бы соперничать с Путиным», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы репортеров.

При этом пресс-секретарь президента надеется, что Владимир Путин примет решение об участии в выборах. «Я, как гражданин России, надеюсь, что он примет решение идти на новый срок», — резюмировал Песков.

Выборы президента РФ пройдут 11 марта 2018 года. В случае если никто из кандидатов не набирает больше половины голосов, будет объявлен второй тур, который пройдет через три недели.

