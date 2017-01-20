Последняя из шести заказанных в России подводных лодок доставлена во Вьетнам

Ханой, 20 января. В порт Камрань доставлена последняя из шести приобретенных Вьетнамом подводных лодок «Варшавянка».

Контракт на поставку шести дизель-электрических субмарин «Варшавянка» был подписан в 2009 году, его общая стоимость составила 2 млрд долларов. В настоящее время на место доставлены все шесть подводных лодок, четыре из них уже вошли в состав ВМС Вьетнама. Все субмарины поставляются укомплектованными штатными ударными ракетными комплексами «Клаб-С».

Последняя, шестая субмарина была произведена на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и доставлена во Вьетнам нидерландским специализированным судном «Роллдок стар». Сообщается, что ее спуск на воду состоится после завершения оформления таможенной документации.