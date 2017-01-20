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Полицейского в США, обвинявшегося в жестоком обращении с девочкой, оправдали
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Полицейского в США, обвинявшегося в жестоком обращении с девочкой, оправдали

Сегодня 6:55
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Полицейского в США, обвинявшегося в жестоком обращении с девочкой, оправдали

Спринг-Вэлли (США), 20 января. В США прекращено расследование в отношении полицейского, которого обвиняли в жестоком обращении с темнокожей школьницей. 

«Минюст не нашел достаточных оснований для уголовного преследования в связи с нарушением гражданских прав в отношении бывшего офицера Бенджамина Филдса за применение силы и обращение со студенткой», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Напомним, что конфликт между полицейским и ученицей школы случился в Спринг-Вэлли, что в Южной Каролине, в конце октября 2016 года: белый офицер применил физическую силу к ученице — афроамериканке.

Дело в том, что школьница вела себя вызывающе, разговаривая по телефону во время урока и не обращая внимания на педагога. Урезонить девушку смог только полицейский, которого позже уволили.

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Алексей Громов
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