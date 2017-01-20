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Темпы роста ВВП Китая снизились до 6,7%
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Темпы роста ВВП Китая снизились до 6,7%

Сегодня 6:46
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Темпы роста ВВП Китая снизились до 6,7%

Пекин, 20 января. Рост ВВП Китая замедлился до рекордно низких за 26 лет темпов. Об этом свидетельствуют опубликованные государственным статистическим бюро КНР данные.

За 2016 год валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составил 10,84 триллиона долларов США (74,41 триллиона юаней), говорится в докладе статистического бюро. Таким образом, ВВП страны вырос за прошедший год всего на 6,7%. Это наихудший показатель за последние 26 лет. В 2015 году ВВП Китая вырос на 6,9%.

Напомним, Китай даже не смотря на замедление темпов роста ВВП, экономика Китая остается одной из наиболее крупных и быстро растущих экономии мира и одним из главных игроков на мировой политической арене. Накануне стало известно, что президент Китая Си Цзиньпин рассказал о намерении выстроить отношения с Россией и США по новой модели.

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Алексей Громов
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