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Пекин рассчитывает, что Трамп будет принимать решения с учетом позиций КНР
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Пекин рассчитывает, что Трамп будет принимать решения с учетом позиций КНР

Сегодня 6:30
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Пекин рассчитывает, что Трамп будет принимать решения с учетом позиций КНР

Пекин, 20 января. Власти Поднебесной рассчитывают, что избранный президент США при формировании экономической политики будет руководствоваться «из позиций обоюдной выгоды».

«Я верю, что Дональд Трамп будет анализировать проблемы, исходя из позиций взаимной выгоды Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики», — цитирует слова руководителя Госстатуправления Китая ТАСС.

Как отметил Нин Цзичжэ, оценивая сотрудничество между КНР и США в области торговли и инвестиций, «на протяжении многих лет уже сформировалась такая тенденция между нашими державами», 
 

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Алексей Громов
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