Население Китая в 2016 году выросло на 8 млн человек

Пекин, 20 января. В 2016 году население Китая выросло почти до 1,4 млрд человек. Об этом сообщает государственное статистическое бюро КНР.

К концу 2016 года население Китая без учета имеющих статус специальных административных районов Гонконга и Макао составило 1,38 млрд человек. За год в стране родились 17,86 млн младенцев и умерли 9,77 человек. Коэффициент рождаемости на тысячу жителей КНР составил 12,95, коэффициент смертности - 7,09. Прирост населения составил 8 миллионов 90 тысяч человек.

Согласно данным статистики, общее количество трудоспособного населения Китая достигло 907,5 млн человек. Доля жителей КНР в трудоспособном возрасте от 16 до 59 лет в общем количестве населения составила 65,6%. Также сообщается, что на каждые 100 женщин в Китае приходится 105 мужчин. Доля городского населения в стране достигла 57,35%.