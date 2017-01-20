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Происшествия

Два человека выжили при крушении самолета в Канаде

20 Января 2017 06:11
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Два человека выжили при крушении самолета в Канаде

Данкан (Канада), 20 января. Два человека смогли выжить при крушении небольшого самолета в пригороде городе Данкан, что на западе канадского штата Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CTV.

Как уточняется, воздушное судно Cessna 172 рухнуло в поле, после того, как самолет зацепился за провода линии электропередачи. В это время на борту лайнера находились два человека — пилот-инструктор и ученик.

По предварительным данным им удалось выжить, однако в каком состоянии они находятся — не сообщается. Причины случившегося выяснят специалисты, которые работают на месте авиакатастрофы.

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