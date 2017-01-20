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Новейшие Су-34 выполнили бомбометание на полигоне в Хабаровском крае
Россия

Новейшие Су-34 выполнили бомбометание на полигоне в Хабаровском крае

Сегодня 5:58
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Новейшие Су-34 выполнили бомбометание на полигоне в Хабаровском крае

Хабаровск, 20 января. Курс специальных летных заданий по учебному бомбометанию на новейших бомбардировщиках Су-34 завершили летчики Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае.

«Экипажи многофункциональных бомбардировщиков Су-34 выполнили первые летно-тактические задания по бомбометанию по одиночным наземным целям. Завершив курс, летчики стали инструкторами по пилотированию новых бомбардировщиков», — рассказал журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

По словам полковника, учения проходили на малых и средних высотах, кроме непосредственно бомбометания летчики также отрабатывали полеты в заданный район, а также посадку в тяжелых метеоусловиях.

Добавим, что партия бомбардировщиков Су-34 прибыла в авиачасть в Хабаровском крае в декабре 2016 года. Сформированная эскадрилья относится к поколению самолетов 4++, — уточнили в ВВО.

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Алексей Громов
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