Вооруженные грабители убили инкассатора в Химках

Москва, 20 января. В подмосковном городе Химки в результате вооруженного ограбления погиб инкассатор.

Вооруженное нападение на инкассаторов произошло около часа ночи у одного из крупных торговых центров подмосковного города. В результате нападения погиб один из инкассаторов. Преступникам удалось скрыться с места преступления. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковной полиции сообщает ТАСС.

В настоящее время на месте нападения работает следственно-оперативная группа, специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Устанавливается суммы похищенных в результате нападения денег.