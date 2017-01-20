Один человек пострадал при обвале шахты на Сахалине

Шахтерск (Сахалинская область), 20 января. Один рабочий шахты «Сахалинуголь-6» пострадал в ночь на 20 января при обрушении породы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным из спасательного ведомства, информация о внештатной ситуации на шахте поступила в сахалинский Центр управления в кризисных ситуациях. В момент ЧП в штреке шахты находились трое рабочих, под завалами оказался один.

К моменту прибытия спасателей, шахтер уже был извлечен из-под завала и доставлен в районную больницу. О причинах происшествия пока не сообщается, шахта «Сахалинуголь-6» работает в штатном режиме.

